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تفاهم بين «أكاديمية أبوظبي الحكومية» و «أركان للتدريب»
تفاهم بين «أكاديمية أبوظبي الحكومية» و «أركان للتدريب»
30 يونيو 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية العسكريين المتقاعدين، ممثلة في شركة أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية بأبوظبي، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بمهارات وخبرات موظفي حكومة أبوظبي، وذلك من خلال التعاون في تطوير مجموعة من البرامج وورش العمل التدريبية والتعليمية.
وقع مذكرة التفاهم كلٌ من العميد (م) الدكتور خليفة محمد الزعابي، مستشار أمني وخبير دولي في البرمجة اللغوية العصبية، والرئيس التنفيذي لأركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية، وأمل ناصر الجابري، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.    

أكاديمية أبوظبي الحكومية
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