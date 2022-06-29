دبي تفتتح أول وقف لدعم النساء والأطفال على مستوى الدولة

دبي (الاتحاد)

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى رعاية الطفولة والاهتمام بالنساء وتمكينهم، افتتحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقف رعاية الطفولة والنساء. ويُعدّ الوقف السكني الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويأتي ضمن مشروعات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي تهدف إلى تحقيق الدخل المستدام للمساهمة في رعاية وتأهيل النساء والأطفال وتلبية احتياجاتهم، بتقديم الرعاية الشاملة وخدمات الإيواء والحماية وتأمين الدعم الفوري، بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويسهم الوقف في دعم رعايا المؤسسة، وتوفير خدمات شاملة مجانية للأطفال من مختلف الجنسيات من مختلف أنحاء الدولة.

حضر افتتاح المشروع السكني في منطقة الورقاء بدبي، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وأحمد درويش المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وشيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلون عن الجهتين.

والوقف الخيري، الذي تم تشييده في منطقة الورقاء الأولى بدبي على مساحة 15.100 قدم مربع، هو عبارة عن مبنى سكني مؤلف من ستة طوابق متكررة، ويشمل 30 شقة، وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع نحو 30 مليون درهم.

مبادرة إنسانية

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي أن إنجاز المبادرة الإنسانية يترجم رؤية الداعم الأول للمجتمع بكافة فئاته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تقديم الرعاية وضمان فرص النمو للجميع يعزز من عوامل تقدم وازدهار المجتمع. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لما تقدمه «أوقاف دبي» من أوجه الدعم المختلفة التي تصب جميعها في تحقيق الأهداف الإنسانية لخطط عمل إمارة دبي، بما فيها تمكين النساء ورعاية الأطفال وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان المستقبل المشرق لهم بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الفائدة والتمكين لهم وللجميع.

مشروعات مستدامة

قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي: «يأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع استراتيجيات حكومة دبي الهادفة إلى الاهتمام بالنساء ورعاية الأطفال، ونؤكد حرصنا في المؤسسة على تعزيز دور المرأة وتمكينها وتقديم الدعم اللازم للأطفال، من خلال إنشاء المشروعات الاستثمارية المستدامة التي تحقق لهم الاستقرار والأمان المجتمعي».

من جانبه، أكد علي المطوع حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات الخيرية الرامية إلى تمكين كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الأطفال والنساء من الفئات المجتمعية التي تحظى باهتمام واسع من المؤسسة.

وذكر المطوع أن مؤسسة الأوقاف بدبي أسهمت منذ نشأتها في تقديم الدعم للأطفال والنساء، من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات والمراكز المتخصصة برعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، وتقديم مختلف أوجه الرعاية المتكاملة لهم. بدوره، وجّه أحمد درويش المهيري الشكر لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي على إنجاز هذا المشروع الذي سيسهم في تقديم الدعم المستدام لبرامج مؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء.