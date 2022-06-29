تطبيق «ملابس» جمع أطناناً بقيمة 39 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن تطبيق «ملابس» الذي أطلقته الجمعية في نوفمبر 2019 جاء بهدف تحقيق الاستدامة، بالبحث عن مصادر متجددة للإيراد الحلال وتنمية العمل الخيري، والتوسع بالعطاء ليشمل الطلبات المتزايدة للمساعدة، وقد كان استجابة مباشرة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، إلى تحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي ويباركه.

وبيّن العوضي بأن تطبيق «ملابس» الذي يتصدر - في عامه الثالث - مبادرات الجمعية للالتزام بمبدأ المسؤولية المجتمعية، بدأ يحقق المزيد من النجاح بعد التعافي النسبي الذي شهدته الدولة من جائحة كورونا، منوهاً بأن زخم المشروع الذي تأثر بالجائحة في البداية، تضاعف مع بداية هذا العام، ليصل حجم الملابس والمقتنيات التي جمعها إلى 2.942 طناً، بما قيمته4.1 مليون درهم.

وأكد العوضي، أن تطبيق «ملابس» هو امتداد لمشروع «قديمكم جديدهم» الذي بدأته «بيت الخير» عام 2012 لجمع الملابس المستعملة بهدف تخليص البيئة منها، وتعزيز الموارد الخيرية ببيع أطنان الملابس القديمة والفائضة عن الحاجة لشركات التدوير، حيث تمّ إنفاق جزء من ريعها بتقديم مبالغ نقدية لأبناء الأسر المسجلة لشراء ملابس جديدة، وتوجيه الجزء الآخر لدعم تعليمهم، حيث بلغت قيمة الملابس التي جمعها المشروع حتى عام 2019 حوالي 39 مليون درهم.