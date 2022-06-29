دبي (الاتحاد)

أصدر المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، قراراً إدارياً رقم (153) لسنة 2022م بشأن تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام 1443هـ قوامها 70 حاجاً.

وقال الشيباني: بدايةً نهني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بشهر الحج الفضيل وقرب حلول عيد الأضحى، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يجعله شهر خير ورحمة على المسلمين أجمعين، متمنياً التوفيق لحجاج بيت الله الحرام.

من جانبه، صرح مروان الشحي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون القانونية، في الدائرة رئيس البعثة، أن كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة من قبل أعضاء البعثة تمت، كل في مجال اختصاصه، ووجه الشحي الوفد الإداري من البعثة الرسمية، للتواصل مع الحجاج واكتمال الاستعدادات الخاصة بتسهيل وإنجاح مهمة البعثة سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة وفق البرنامج الزمني المعد سلفاً من الدائرة لإتمام مناسك الحج على أكمل وجه.

ونوه بالتعاون القائم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة صحة دبي، ومؤسسة مطارات دبي الدولية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لتسهيلها مهمة البعثة، مطالباً جميع أفرادها بالالتزام التام واتباع التعليمات الخاصة في إدارة البعثة، لا سيما الإرشادات الطبية والصحية والمتعلقة بكوفيد ـ 19.