«الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية» تكرم الفائزين

الشارقة (الاتحاد)

أقامت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة المنطقة الوسطى للقرآن الكريم في دورتها الثانية عشرة، والتي تعد أحد الجوائز القرآنية للمؤسسة في ظل النجاح الكبير الذي حققته الجائزة منذ انطلاقتها، وما شهدته من إقبال كبير وتواصل لتخريج أجيال حافظة للقرآن الكريم.

يأتي الحفل بعد أن شارك في فعاليات الجائزة لهذا العام 300 مشارك ومشاركة تأهل منهم للفوز بجوائز المسابقة 37 من الذكور و87 من الإناث بإجمالي 124 مكرماً ومكرمة.

بدأ الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي في مدينة الذيد كل من سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وعمر علي الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي بمدينة الذيد، وراشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، وسعادة الدكتور مصبح سعيد بالعجيد عضو المجلس الوطني الأسبق، وجمع من أعيان والشخصيات المجتمعية بالمنطقة الوسطى.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني تلاه آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة المؤسسة ألقاها صالح عبيد بالليث مدير المؤسسة فرع بالمنطقة الوسطى، أشاد بالدعم الكريم والرعاية المتواصلة التي تتلقاها مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.