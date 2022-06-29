«بيت الخير» جاهزة لمشروع الأضاحي

دبي (وام)

أعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية «بيت الخير»، عن جاهزية الجمعية لمشروع الأضاحي لهذا العام، عبر التعاقد على شراء 2.250 أضحية بقيمة 1.350.000 درهم، والتي من المتوقع أن يستفيد منها 4.500 أسرة متعففة ومسجلة في بيانات الجمعية، إلى جانب فتح باب التبرع للأضاحي لمن يرغب في توكيل الجمعية بالذبح عنه. وأكد العوضي أن «بيت الخير» حريصة على توفير شروط الصحة والسلامة، واتفقت على تنفيذ مشروع الأضاحي مع عدد من مقاصب الدولة، ابتداء من اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وخلال أيام العيد وفي مقدمتها مقاصب دبي، لافتاً إلى حرص والتزام الجميع بالشروط الصحية والبيئية في ذبح الأضاحي لتقديم لحوم صحية تليق بالمستحقين والمستفيدين، لإسعادهم بما سيصلهم خلال العيد من حصص متوازنة حسب عدد أفراد كل أسرة.