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الإمارات
تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي
سالم القاسمي خلال تكريم الفائزين (وام)
30 يونيو 2022 01:49

الشارقة (وام)

 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كرّم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها التاسعة عشرة، وذلك في بيت الحكمة. بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، تليت بعده آيات عطرة من القرآن الكريم، بعدها ألقى الدكتور جاسم الحمادي الأمين العام للجائزة كلمة مجلس الأمناء، أشار فيها إلى أنه ومنذ 20 عاماً تخط الجائزة لنفسها طريقاً تستلهم مسيرتها من فكر وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي أسهمت في تعزيز أهمية بناء الإنسان وفق منظومةٍ إنسانية فريدة من نوعها، تجعل من العمل التطوعي رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض به من أجل تعزيز التنمية المستدامة. وتناول الأمين العام للجائزة الإنجازات العديدة المستحقة.

سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
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