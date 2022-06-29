إطلاق «وطن التطوعي» بـ «الإمارات للتنمية» في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

دشنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة منصة التطوع «وطن» للتطوع المجتمعي الذي يهدف لخدمة المجتمع في كافة المجالات حيث يعد العمل التطوعي ظاهرة إيجابية ونشاطا إنسانيا مهماً وسلوكا حضاريا يساهم في تعزيز قيم التعاون التي تحمل نتائج إيجابية وتعزيز التماسك والتلاحم المجتمعي.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات أن المنصة توفر 6 مجالات للتطوع هي التدريب والتثقيف، التصميم والمونتاج، المساندة والدعم، التصوير الفوتوغرافي، التقديم والإلقاء، وصحافة وإعلام، موضحاً أن الفريق سيطلق عليه لقب فريق وطن التطوعي والذي ستقوم الجمعية من خلالها تقديم ورشة ثقافية حول العمل التطوعي يقدمها أ. هاشم الوالي أمين سر جمعية سفراء مجلس الإمارات ومستشار «سعادة وإيجابية».

وأكد مدير عام جمعية الإمارات أن فريق وطن التطوعي يأتي استكمالاً للجهود الهادفة إلى توفير البيئة الممكّنة لدعم الأعمال التطوعية لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، ممن يساهموا في دفع مسيرة التنمية، داعياً الأفراد الراغبين في العمل التطوعي بالتسجيل عبر المنصة المتاحة لممارسة العمل التطوعي وإقامة هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنها فرصة لرد الجميل للوطن وذلك من مبدأ تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، داعياً الأفراد الراغبين في العمل التطوعي إلى المبادرة بالتسجيل في منصة «وطن».

وتنص المنصة على عدة معايير للانضمام للفريق ومجالات التطوع أن يكون من مواطني الإمارات وأن يكون قادرا على التخاطب باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون للمتطوع مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي وأن يتمتع المتطوع بشخصية اجتماعية ورغبة في القيام والالتزام بالأعمال التطوعية، مشيرا إلى أن مجالات التطوع تتمحور في التدريب والتثقيف والمساندة والدعم والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.