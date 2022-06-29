«تدوير» يكثف الجهود استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن استعداده لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطة عمل شاملة تنسجم مع الزيادة المتوقعة للنفايات خلال عطلة العيد. ويأتي ذلك انطلاقاً من مساعي المركز الرامية إلى توفير أقصى درجات السلامة والصحة العامة للمجتمع وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة العيد وفق أعلى المعايير والمستويات. وتشمل الخدمات التي يوفرها المركز جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة وأعمال النظافة العامة وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة وحجز الحيوانات السائبة.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يعمل المركز بشكل مستمر على تكثيف جهود الخدمات التي يوفرها لمجتمع إمارة أبوظبي والتي تشمل خدمات الجمع والنقل ومكافحة آفات الصحة العامة، وذلك في جميع المناطق الحيوية في الإمارة بما فيها مدينة أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، وخلال عطلات الأعياد والمناسبات التي يتوقع أن تشهد خلالها الإمارة زيادة في الطلب على خدمات (تدوير). واستعداداً لعيد الأضحى المبارك، وضع المركز خطة عمل شاملة تتناسب مع كافة متطلبات النظافة العامة، بهدف الحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي وبما يلبي تطلعات المجتمع».

وسيعمل المركز خلال عيد الأضحى المبارك على تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة وخدمات النظافة العامة، بما فيها خدمات الكنس اليدوي والآلي على الطرق الرئيسية، وتنظيف وغسيل مصليات العيد من الخارج، وزيادة عدد الحاويات في المسالخ، وتعزيز خدمات النظافة العامة للجسور وأنفاق المشاة، وتنظيم حملات مكثفة لعدد من المواقع الرئيسية بشكل يومي تشمل جامع الشيخ زايد الكبير والمساجد ومصليات العيد، والمسالخ الحكومية، والحدائق والمنتزهات العامة، والقصور، والأسواق العامة كأسواق الأسماك واللحوم والفواكه والخضراوات. ولضمان تقديم أفضل المستويات ستقوم (تدوير) بزيادة أعداد عمال النظافة بمعدل 248 عاملاً إضافياً، والحاويات بمعدل 260 حاوية إضافية.

وعلى صعيد خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، سيوفر المركز مجموعة من الخدمات قبل وخلال فترة عيد الأضحى المبارك تشمل عمليات المسح الحشري لجميع الآفات، وعمليات المكافحة في جميع مناطق الإمارة، وذلك ضمن تقديم خدمات مجدولة لمكافحة آفات الصحة العامة، تشمل البعوض والذباب والقوارض والصراصير، بمواقع مختلفة في إمارة أبوظبي تضم 1091 مسجداً، و20 مسلخاً، و90 حديقة ومنتزه، و247 موقعاً سكنياً، بالإضافة إلى الأسواق العامة كأسواق اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه.

ويتم تنفيذ جميع الخدمات من خلال كوادر فنية متخصصة تضم 1354 شخصاً، ويصل إجمالي عدد السيارات والمعدات التي تخصصها تدوير لتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة إلى 370 سيارة، و2387 معدة متطورة لضمان تقديم الخدمات، بما ينسجم مع أفضل المتطلبات.

فرق ميدانية

سيوفر المركز فرقاً ميدانية للطوارئ تقتصر مهامها على تسلم تنفيذ طلبات خدمات الجمع والنقل الواردة من الجمهور والشركات من الجهات الحكومية، وأخرى لتسلم وتنفيذ طلبات خدمات مكافحة آفات الصحة العامة الواردة من الجمهور.

وتشمل خدمات المركز خلال عيد الأضحى المبارك توفير خدمة رصد الحيوانات السائبة مثل القطط والكلاب في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة، حيث يتم التعامل مع الحيوانات السائبة ضمن الإجراءات المعتمدة ومن ثم إرسالها إلى مستشفى أبوظبي للصقور لتقديم الرعاية المناسبة لها.