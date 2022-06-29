بلدية الظفرة تعزز جهود مكافحة التصحر

الظفرة (وام)

قامت بلدية منطقة الظفرة بنثر 482 كيساً من نباتات البيئة المحلية على مساحة 145 ألف متر مربع منذ بداية عام 2022، وذلك تحت شعار «معاً نزرع الإمارات معاً نكافح التصحر». كما قامت البلدية بجمع وتخزين، 2527 كيساً من بذور البيئة المحلية منذ بداية عام 2022، بالإضافة إلى مليون بذرة رجة، وتم توزيع 124 كيساً من البذور موزعة على 18.000 ظرف يحتوي خليط من البذور على المواطنين بهدف تشجيعهم على الزراعة وتجهيز نباتات البيئة المحلية والأشجار بالمشاتل التابعة للبلدية لاستخدامها في أعمال التجميل الطبيعي في مدن منطقة الظفرة، واستخدام نباتات البيئة المحلية والأشجار والزهور الموسمية في أعمال تجميل الدوارات وجوانب الطرق والجزر الوسطية بمدن المنطقة.