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أول مهندسة طيران إماراتية تحتفل ب«اليوم العالمي للمرأة في الهندسة»
سعاد الشامسي والحضور خلال الفعالية (من المصدر)
30 يونيو 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

 استضافت جامعة هيريوت وات دبي، أمس، مهندسة الطيران الإماراتية الدكتورة سعاد الشامسي، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في الهندسة لتكريم وتشجيع مشاركة المرأة في مجال الهندسة، باعتبارها أول إماراتية في المجال. تم إطلاق اليوم العالمي للمرأة في الهندسة لأول مرة في المملكة المتحدة في 23 يونيو 2014 من قبل جمعية الهندسة النسائية (WES) للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 95 لتأسيسها.
وقالت الدكتورة سعاد الشامسي، التي عملت في أكبر مشاريع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة: «كان من دواعي سروري الاحتفال بنجاح المهندسات الشابات في الإمارات بالتعاون مع جامعة هيريوت وات دبي. على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في العقود القليلة الماضية، لا تزال المرأة تمثل تمثيلاً ضعيفاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. لذلك، أعتقد أنه من المهم جداً تشجيع الشابات على الانطلاق في هذه الرحلة. أنا أدين بالفضل للدعم الذي قدمته لي حكومة الإمارات والموجهون الذين وجهوني على طول الطريق. أعتقد أن المؤسسات التعليمية لها دور حاسم تلعبه في تمكين الفتيات الصغيرات وتعليمهن أن طموحهن ليس لديه حدود بغض النظر عن المجال الذي يختارنه».
وقالت الدكتورة رولا شرقي، الأستاذة المساعدة في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية: «تسعدنا استضافة الدكتورة سعاد الشامسي اليوم. رحلتها هي مثال حقيقي على ما يمكن أن تحققه النساء عندما يؤمنن بأنفسهن وعندما يكون لديهن الدعم المؤسسي المناسب. كمؤسسة عالمية، لدينا مسؤولية لتسليط الضوء على الفوارق الاجتماعية ونقص التمثيل.
 وشاركت الدكتورة سعاد الشامسي رحلتها المهنية والتحديات مع المهندسات الطموحات بما إنها أول امرأة إماراتية تعمل كمهندسة طيران. ووفقاً لـ«اليونسكو»، 34 - 57% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدول العربية هم من النساء. ومع ذلك، فإن هذا لا ينعكس على التمثيل المناسب في القوى العاملة حيث تظهر الدراسات معدلات منخفضة لمشاركة الإناث في هذه المجالات. على هذا النحو، تهدف أيام الاحتفال مثل «اليوم العالمي للمرأة في الهندسة» إلى مواجهة التمثيل الضعيف للمرأة من خلال زيادة الوعي وتمكين المرأة وتسهيل مساهمتها في هذا المجال.

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