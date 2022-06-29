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«زراعة أبوظبي» تطلق قنوات لبيع التمور
جانب من المؤتمر (من المصدر)
30 يونيو 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع «الفوعة - جزء من مجموعة أغذية ش.م.ع» كبرى شركات إنتاج الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن إطلاق الأسواق البديلة لتداول وبيع التمور، كقنوات إضافية لبيع التمور الفائضة عن سقف الإنتاج المدعوم، وذلك لمساعدة المزارعين ومنتجي التمور على الدخول للأسواق المحلية والعالمية وبيع إنتاجهم بأسعار مجزية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر الهيئة أمس، بحضور عدد من كبار منتجي ومسوقي التمور في الإمارات، حيث يعد هذا هو الإطلاق الرسمي للأسواق البديلة مع بدء الموسم الحالي من 6 أغسطس إلى 27 أكتوبر من هذا العام. وتتضمن الأسواق البديلة المزادات المحلية أو العالمية على أرض الواقع أو المزادات الإلكترونية من خلال منصة «إي زاد» بوصفها قناة تسويقية مبتكرة تمنح المزارعين فرصة إتمام عمليات بيع وشراء التمور بالجملة بكل سهولة ويسر.
وتتسع القنوات التسويقية للأسواق البديلة لتشمل منتجي التمور الفاخرة في المزارع الخاصة والمنازل والمؤسسات العامة والخاصة، من خلال برنامج لشراء التمور الفاخرة دون اشتراط أن يكونوا من المزارعين المسجلين في موسم تسويق التمور، وذلك بهدف توفير قناة تسويقية لهذا الفئة من المنتجين، وتنويع مصادر التمور المحلية عالية الجودة، بما يساهم في الارتقاء بجودة التمور الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد مبارك على القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مبادرة طرح أسواق بديلة لبيع وتداول التمور المحلية تترجم اهتمام حكومة أبوظبي بتطوير وتحسين القدرة التنافسية لتمور الإمارات على المستويين المحلي والعالمي، وتحسين دخل أصحاب المزارع من منتجي التمور، وضمان حصولهم على عائد مجزي لإنتاج مزارعهم، بالإضافة إلى تحفيزهم على الاهتمام بإنتاج الأصناف المرغوبة محلياً وعالمياً.
من ناحيته، أكد مبارك هذيلي المنصوري الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لمجموعة أغذية، «أن منصة إي زاد الإلكترونية تعد إحدى القنوات الرئيسية ضمن الأسواق البديلة، وتعتبر أسهل وسيلة لتداول التمور إلكترونياً محلياً وعالمياً، حيث تتيح أمام المزارعين فرصة كبيرة لبيع تمورهم بسهولة ويسر، وتفتح لهم آفاقاً واسعة للوصول إلى المشترين العالميين دون أي مشقة تُذكر، حيث حرصنا خلال هذا الموسم على تقديم مزايا تشجيعية لتحفيز المزارعين على التسجيل في منصة إي زاد.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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