«الإمارات للفضاء» يؤكد على تطوير القدرات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد أعضاء مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، اجتماعهم الثاني لعام 2022 في مقر الوكالة بأبوظبي، حيث ناقشوا خلاله خطط الوكالة وإنجازاتها وسياساتها واستراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بقطاع الفضاء الوطني وتعزيز مساهماته خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأشادت معالي سارة الأميري بالإنجاز الدولي الذي حققته دولة الإمارات، إثر انتخاب الدولة لرئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، ممثلةً بالمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل).

وبحث أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع، المشاريع الحالية والمستقبلية لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، المخصص لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وما يوفره من محفزات ومبادرات اقتصادية بالتعاون مع مختلف الشركاء، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث تطورات المشاريع والمبادرات والإنجازات التي انطلقت بالتعاون مع الشركاء.