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8 فرق تمثل الإمارات بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي
مشاركة كبيرة من طلاب المدارس (وام)
30 يونيو 2022 01:48

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، الجهة المُنظمة للمسابقات الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي في دولة الإمارات، عن تأهل ثمانية فرقٍ من مختلف إمارات الدولة إلى نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي التي تستضيفها ألمانيا في نوفمبر المقبل. يأتي الإعلان عن الفرق الفائزة في أعقاب ختام مرحلة التصفيات الوطنية التي استمرت أربعة أيام بمشاركة أكثر من 500 فريق. واستكمالاً لمسيرتها في تنظيم المسابقات الوطنية التي انطلقت قبل 14 عاماً، نظمت الدائرة التصفيات تحت شعار «روبوتي صديقي»، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة الطلبة الشغوفين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي بأعمارٍ تراوحت بين 8 و19 عاماً.  
وتفصيلاً، شهدت التصفيات المحلية مشاركة أكثر من 1.800 طالب من جميع أنحاء دولة الإمارات شكّلوا 512 فريقاً، بما في ذلك 402 فريق من المدارس الحكومية والخاصة و34 فريقاً من مدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي و76 فريقاً من مؤسسات أخرى، مثل الجامعات ومراكز التدريب. وأشرف على تقييم مشاريع الفرق المشاركة فريق تحكيم ضم 83 عضواً من الخبراء القطاعات ذات الصلة، حيث اختتمت عملية التحكيم باختيار الفرق الثمانية الفائزة والتي ستشارك في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي في مواجهة الفرق المتأهلة من أكثر من 85 دولة ضمن فئات روبوت المهمات، ومبتكرو المستقبل، ومهندسو المستقبل، والروبوت الرياضي.   وقالت كليثم النيادي، عضو فريق دائرة التعليم والمعرفة المنظم للمنافسات المحلية وإحدى أعضاء لجنة التحكيم: إنه يتم سنوياً تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الفرق المشاركة رغم المعايير المتطوّرة المعتمدة عالمياً لتقديم طلبات المشاركة، حيث شهدنا هذا العام مُشاركة واسعة شملت 512 فريقاً، منوهة أن المنافسات القوية عكست مهارات الطلبة في حلّ المشكلات من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تعد أساساً للنجاح في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

 

دائرة التعليم والمعرفة
أبوظبي
الروبوت
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