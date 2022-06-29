«رئيس الإنتربول» يلتقي وفد شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بمقر المنظمة، وفد شرطة أبوظبي لاجتماع المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي المصاحب والذي عقد في المقر الرئيسي للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية. وأشاد رئيس منظمة الإنتربول بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستويين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء من شرطة أبوظبي المقدم الدكتور خميس سعيد المزروعي استشاري الطب الشرعي، والرائد عادل محمد آل علي مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، والرائد محمد معتوق آل علي مدير فرع الاتصال بمكتب شؤون الضحايا، والنقيب تميم عوض التميمي طبيب عظام جنائي.