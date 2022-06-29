الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«رئيس الإنتربول» يلتقي وفد شرطة أبوظبي
الريسي لدى استقباله وفد شرطة أبوظبي في ليون (من المصدر)
30 يونيو 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد) 

التقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بمقر المنظمة، وفد شرطة أبوظبي لاجتماع المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي المصاحب والذي عقد في المقر الرئيسي للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية. وأشاد رئيس منظمة الإنتربول بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستويين الإقليمي والعالمي. حضر اللقاء من شرطة أبوظبي المقدم الدكتور خميس سعيد المزروعي استشاري الطب الشرعي، والرائد عادل محمد آل علي مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، والرائد محمد معتوق آل علي مدير فرع الاتصال بمكتب شؤون الضحايا، والنقيب تميم عوض التميمي طبيب عظام جنائي.

الإنتربول
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
كاملا هاريس
عربي ودولي
نائبة الرئيس الأميركي: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©