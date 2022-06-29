«دورية السعادة» تعزز الوعي بسلامة إطارات المركبات

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دورية السعادة بشرطة أبوظبي برنامج توعية تثقيفي للسائقين بالتعاون مع مجموعة الفهيم للسيارات «ميشلان» حول أهمية فحص الإطارات ضمن حملة «صيف بأمان» من خلال جولات ميدانية في عددٍ من الطرقات بإمارة أبوظبي.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتعريف السائقين الاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها في الصيف، ومن ذلك فحص الإطارات وصيانة المركبات والالتزام بالقيادة الآمنة، ضمن مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة. وذكر أن المعلومات الضرورية التي يجب أن يهتم بها السائقون، تشمل تاريخ صناعة الإطارات ومدة صلاحية الإطار بعد تركيبه، وضرورة فحصها وتبديلها بعد انتهاء فترة الصلاحية والضوابط الخاصة بشروط التخزين، والتأكد في حالة شراء الإطارات الجديدة، وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة.

وحذر السائقين من خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بالغة، موضحاً أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجارها: قلة أو زيادة ضغط هواء الإطار، الحمولة الزائدة، كثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة الإطارات المقلدة، وسوء المصنعية رداءة الإطارات، وسوء التخزين، واستخدام الإطارات المستعملة.

وأكد تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، وفق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.