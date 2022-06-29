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17 ألف شخص استفادوا من «عبور المشاة» بالشارقة
17 ألف شخص استفادوا من «عبور المشاة» بالشارقة
30 يونيو 2022 01:48

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة «عبور المشاة» التي أطلقتها في مطلع يونيو الجاري، بهدف تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري في الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، وتضمنت سلامة المشاة على الطريق، والحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات، والوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، بما يجسد رؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.
وقال الرائد عبدالله سالم المنذري، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إن الحملة استهدفت مستخدمي الطريق من «عابري المشاة»، من خلال نشر مواد توعية عبر حسابات القيادة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية بعدة لغات، وبلغ عدد المستفيدين منها 17 ألف شخص. 

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