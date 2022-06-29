سفير كوريا الجنوبية يزور «الإمارات للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مقرّ المركز بأبوظبي، لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة الإمارات.

ورحّب النعيمي، في بداية اللقاء، بالسفير، وقال إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية شهدت تطوّراً متسارعاً ومُطِّرداً منذ بدئها بصورة رسمية عام 1980، حتى وصلت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» في عام 2018، وتوسّعت لتشمل جميع مجالات التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وقد تجسَّد ذلك في الزيارات المتبادلة المتعددة التي جرت على مستوى قادة البلدين.

وأكد النعيمي للسفير الكوري أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بصفته مؤسسة بحثية، يسعى إلى أداء دور فاعل في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في المجالات الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، ثمَّن السفير لي سيوك غو التعاون القائم بين الدولتين في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن المركز بات أحد الصروح العلمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.