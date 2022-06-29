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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
29 يونيو 2022 19:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:18 والثاني عند الساعة 01:31 والجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 19:16. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند الساعة 21:52 والجزر الأول عند الساعة 16:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

المصدر: وام
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