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النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد
شعار النيابة العامة للدولة
29 يونيو 2022 18:47

أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء، عقوبة جرائم التهديد. وأشارت النيابة العامة، في مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت المادة 402 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على/7/ سبع سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.
ونصت المادة 403 على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة. 
وأخيراً وطبقاً للمادة 404، فإن كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن/10,000/ عشرة آلاف درهم. 
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام
النيابة العامة
عقوبة
تهديد
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