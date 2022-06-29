«أبوظبي للصحة العامة» يصدر نظام الصحة العامة والوقائية في الإمارة
«أبوظبي للصحة العامة» يصدر نظام الصحة العامة والوقائية في الإمارة
29 يونيو 2022 16:29
أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة، اليوم الأربعاء، نظام الصحة العامة والوقائية في إمارة أبوظبي. وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقع تويتر، أن النظام «يضع إطار عمل يحدد المسؤوليات الرئيسية للجهات المعنية بإدارة شؤون الصحة العامة، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة». ويغطي النظام 8 محاور أساسية هي: الأمراض السارية، الأمراض غير السارية، الصحة والسلامة المهنية، الصحة البيئية، صحة المجتمع، المعلومات والبحوث، برامج التوعية والتثقيف، حالات الطوارئ والأزمات المتعلقة بالصحة العامة.