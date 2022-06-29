حاكم رأس الخيمة يلتقي طلبة المرحلة الابتدائية في أكاديمية رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في أجيال المستقبل أولوية لمواصلة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات ورأس الخيمة، وأن تهيئة البيئة المناسبة لنموهم فكرياً ومعرفياً وسلوكياً ركيزة أساسية لصناعة غدٍ أكثر ازدهاراً وإشراقاً. جاء ذلك خلال لقاء سموه مع طلبة المرحلة الابتدائية في أكاديمية رأس الخيمة - المدرسة البريطانية الرمس، بحضور الكوادر التدريسية والإدارية، وذلك بمناسبة انتهاء عامهم الدراسي. وأجاب سموه خلال اللقاء، على أسئلة الطلبة العفوية التي تمحورت حول التعرف على تجارب سموه الشخصية في الحياة. وقال سموه للطلبة: «تمرون الآن بمرحلة قد لا تدركون فيها المعنى الحقيقي للنجاح والإنجازات، هي مرحلة تشبه بشكل أو بآخر المتغيرات العالمية المتسارعة التي تحدث من حولنا، مرحلة تبقى بعض تفاصيلها عالقة في الأذهان ما حيينا.. أبنائي الصغار أنصحكم بوضع أهداف كبيرة في حياتكم، أهداف عنانها السماء وحدودها الفضاء، وأحثكم على الاهتمام بالقراءة لأنها الوسيلة الأفضل لاكتساب المعرفة وتهذيب العقل.. تمنياتي لكم بمواصلة مسيرة النجاح خلال عامكم الدراسي القادم.» وأضاف سموه: «في كل عام ألتقي فيه مع أجيال المستقبل ألمس شغفهم وتعلقهم بالحياة. ولأنهم أكبر مصدر للإلهام والأمل، أحرص على الاستماع لأفكارهم والتحدث معهم، فهم يشكلون الدافع الذي يمدنا بالعزيمة للمضي قدماً في مسيرتنا لتأمين مستقبلهم التعليمي، وصناعة غدٍ أفضل لأبناء الوطن وكل من يعيش على أرض إمارات الحضارة والتطور.» ووجه سموه كلمة للطلبة الصغار، قال فيها: «أنتم أملنا الواعد وصناع مستقبلنا المشرق وضمانتنا الأكيدة لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق الازدهار في ربوع وطننا الغالي وإمارتنا الحبيبة، معكم نواصل الحلم، وعليكم نعقد الآمال والطموحات.» وأكد سموه أن رأس الخيمة ستواصل اهتمامها بالتعليم بوصفه من أهم ركائز التطور والتنمية، وستسعى بكل قوتها وإمكاناتها للارتقاء بالأداء التعليمي بكافة مراحله، وتوفير البيئة الحاضنة للمبدعين من الطلبة والمعلمين والكوادر المختصة بهذا الشأن. ويواصل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تركيزه الكبير على تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية في الإمارة، مرسخاً بذلك رؤيته الطموحة التي تضمن استمرار تحقيق الازدهار لجميع سكانها، مع حرص سموه الشديد على ضمان حصول كل طفل على تعليم عالي الجودة وفرص متساوية للحياة. جدير بالذكر أن أكاديمية رأس الخيمة تأسست عام 1975، وتُشغل حالياً 5 مدارس متميزة في الإمارة من ضمنها المدرسة الثانوية، كما تستقبل أكثر من 3100 طالب من 90 دولة.