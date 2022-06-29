الإسعاف الوطني يعزز أسطوله بمركبات جديدة مزودة بتقنيات طبية متطورة

أعلن الإسعاف الوطني، اليوم، عن تحديثه الشامل لأسطوله من مركبات الطوارئ التي تم تصنيعها بحسب المواصفات المعتمدة وتجهيزها بالكامل بأحدث تقنيات الإسعاف، مما سينعكس بشكل إيجابي على جودة رعاية المرضى، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة. يأتي توجه الإسعاف الوطني لتبني أحدث التقنيات الطبية تماشياً مع أهداف دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية الذكية والمتقدمة، ليضم لأسطوله تقنيات مزامنة الأجهزة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراقبة شبه اللاسلكية للمرضى أثناء حالات الطوارئ، بما يشمل حلولاً متقدمة لإدارة بياناتهم. وشمل التطوير استبدال 50% من أسطول الإسعاف الوطني بمركبات جديدة في الإمارات الشمالية، والمتوقع أن يتبعه النصف الآخر بحلول نهاية هذا العام. وقد تم تصنيع مركبات الإسعاف بحسب معايير السلامة الأوروبية «CEN 1789» وتجهيزها بالكامل بأحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي والمراقبة المتوفرة لقطاع الخدمات الطبية الطارئة. كما تم تزويد المركبات الجديدة بجهازي الصدمات الكهربائية والمراقبة «Corpuls3 Defibrillator Monitor»، والإنعاش القلبي الرئوي Corpuls CPR، اللذين يعملان معاً تحت نظام المزامنة اللاسلكية. وقد تم اختبار هذه التقنيات في ظروف مختلفة أثبتت فعاليتها في الاستجابة الإسعافية، وملاءمتها للاستخدام تحت درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأحوال الجوية الحارة. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال أحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: يأتي تطوير أسطول الإسعاف الوطني وتدعيمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية الحديثة كنقطة تحول في الخدمات الطبية الطارئة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي. هناك مزايا نوعية لهذه الأجهزة الجديدة، ونحن فخورون بهذه الخطوة التي نواصل من خلالها توفير أفضل رعاية للمرضى وأعلى مستويات الخدمة. وبخصوص أهمية الأجهزة الحديثة، أوضح الدكتور أيمن أحمد، المدير الإداري والطبي التنفيذي في الإسعاف الوطني أن هناك مزايا كثيرة لاستخدام جهازي الإنعاش القلبي الرئوي «Corpuls CPR» والصدمات الكهربائية والمراقبة «Corpuls3 Defibrillator Monitor»، لا سيّما في المواقف التي يكون فيها عامل الوقت عنصراً حاسماً في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. وتضمن أتمتة الأجهزة والمراحل الرئيسية في العلاج أفضل النتائج وترفع كفاءة زمن الاستجابة. لقد اختبرنا النظام بالكامل مع المسعفين لدينا، ونحن على ثقة بأن المرضى سيكونون المستفيد الأكبر من هذا التحديث. وأضاف أنه يمكن لهذه الأجهزة الحديثة أن تستخدم لفترات أطول نظراً لطول عمر بطارياتها وخفة وزنها مما يجعلها أكثر فاعلية في حالات الطوارئ. وتستفيد شرائح أوسع من المرضى والمصابين وفئات عمرية أكثر من العملية التحديثية الشاملة ومنهم الأطفال دون سن الثامنة، والنساء الحوامل والذين يعانون من السمنة المفرطة. كما يوفر جهاز الإنعاش القلبي الرئوي أعلى مستويات تحمل لدرجات الحرارة المرتفعة وعوامل الغبار وتسرب المياه. ويتيح جهاز «Corpuls3» إزالة الرجفان أو مراقبة العلامات الحيوية للمرضى بشكل شبه لاسلكي ومن مسافة عشرة أمتار. كما يستخدم «Corpuls CPR» مستشعراً ذكياً للصدر مصمماً لضبط عمق الضغط ومعدله وتعديله في أي وقت. وعند استخدام كلا النظامين معاً، فإنه يسمح للمسعفين بمراقبة عملية الضغط الآلي على الصدر والتحكم فيه باستخدام الشاشة من مسافة بعيدة وبدون أسلاك، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند علاج المرضى المصابين بأمراض معدية أو في حالات حوادث السير أو عند التعرض للإشعاع. وبفضل الأجهزة المتزامنة، يتم إسعاف المريض بشكل متكامل من فحص إيقاع القلب والإنعاش القلبي الرئوي إلى إعطاء الصدمات الكهربائية عند الحاجة في المناطق الأكثر صعوبة مثل السلالم وفي ظروف النقل الخطرة على المرضى والمسعفين. وهناك ميزة أخرى مهمة توفرها الأجهزة الحديثة تتمثل في إمكانية تخزين وإدارة البيانات، مما يتيح استرجاع مئات السجلات من قبل المسعفين أو فريق مراقبة الجودة مما يمنع فقدان البيانات، ويحسن بشكل كبير الشفافية وإمكانية التتبع والامتثال. ويمكن أيضاً نقل البيانات لاسلكياً وبأمان ووفقاً لأحدث الإرشادات المتعلقة بنظام سجل رعاية المرضى، والتي تساهم في استخلاص المعلومات الطبية لتحسين الرقابة والممارسات القائمة على الأدلة. يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الإمارات الشمالية/الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة/ عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998 والتطبيق الإلكتروني NA998.

المصدر: وام