صندوق الزكاة يطلق 3 منصات ذكية

‎أطلق صندوق الزكاة ثلاث منصات ذكية لخدمة العمل الزكوي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. تم الإطلاق خلال المؤتمر الافتراضي الذي عقد صباح اليوم بحضور عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام الصندوق، والدكتور محمد سليمان البلوشي مدير إدارة شؤون مستحقي الزكاة، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام. كما حضر المؤتمر ممثلين من بنك أبوظبي التجاري - الراعي الرئيسي -، ومصرف أبوظبي الإسلامي - الراعي الفرعي - والإعلاميين والشركاء. وأثنى أمين عام الصندوق على جهود الشركاء والداعمين لأنشطة صندوق الزكاة، على رأسهم بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، مشيدا بالشركاء الإعلاميين. وأفاد المهيري في كلمته الافتتاحية أن صندوق الزكاة يسير بخطوات واضحة نحو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة فريضة الزكاة. وأعلن الصندوق خلال المؤتمر إطلاقه ثلاث منصات ذكية تخدم العمل الزكوي، هي:منصة زاكي ، أول مستشار زكوي افتراضي على المستوى الإقليمي، وهو عبارة عن تطبيق محادثة متخصص، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقوم فيه المستشار الروبوتي الذكي بالتفاعل مع المستخدمين والإجابة على أسئلتهم، وتوفير خدمات الصندوق لهم. وتتوفر المنصة عبر تطبيق "واتساب"، ويمكن مراسلته عبر الرقم" 9718008222 "،ويوفر المستشار الروبوتي الذكي في المرحلة الحالية خدمتي: حساب الزكاة ودفع الزكاة، وجاري العمل على توفير باقة من الخدمات الأخرى: كالفتاوى، الرد على العملاء، متابعة طلبات مستحقي الزكاة، وإرسال المستندات، طلبات الاسترحام وغيرها الكثير. أما المنصة الثانية فهي منصة كبار المحسنين ، وتُعد المنصة أول محفظة أموال رقمية، تمكن كبار المزكين من الاطلاع على أرصدتهم وإدارتها بصورة لحظية، ومن خلالها يستطيع المزكي توجيه زكاته لأي مشروع محدد أو حالة محددة، مع المتابعة الدورية لطلباته المقدمة في المنصة. ويميز المنصة المتابعة من طرف الصندوق، حيث يتم تعيين مدير حساب لكل مزكي، معني بتقديم الدعم اللازم، والمتابعة المستمرة لطلبات المزكي في النظام. كما تتميز المنصة بأنها سرية وآمنة، حيث يتاح الدخول إليها عبر اسم مستخدم وكلمة مرور. ومما يميزها أيضًا أنها متوفرة على مدار الساعة، حيث يستطيع المزكي الدخول على النظام في أي وقت، ومن أي مكان. والمنصة الصالثة التي اطلقها الصندوق الثالثة منصة معلوماتي ، وتعد المستشار الذكي لدعم متخذ القرار ، وتهدف إلى دعم متخذي القرار في صندوق الزكاة لإتخاذ القرارات اللازمة التي تستند على المعلومات والبيانات، حيث تقوم المنصة بتمكين أصحاب القرار والإدارة العليا من الوصول للمعلومات في أي وقت ومن أي مكان، سواء كانت تتعلق بنتائج الأداء والمهام الرئيسية، أو كانت على مستوى النتائج المتعلقة بالمستويات الداعمة. فهي توفر أحدث التقارير والنتائج الخاصة على سبيل المثال بالإيرادات، وتقارير الصرف المتعلقة بالمشاريع، والتقارير المالية، كما توفر التقارير والنتائج التي تخص الوحدات المساعدة، سواء في الموارد البشرية، والتدريب، وغيرها. وتتمثل آلية عمل المنصة في كونها برنامج ذكي، مبني على خوارزمية الذكاء الاصطناعي، ويتم الوصول إليه من خلال منصة "الواتساب"، عبر مجموعة من الصلاحيات الممنوحة لكل شخص معني، ومجموعة من الأكواد والتي تشير إلى المعلومات والبيانات. وتتميز المنصة بالحفاظ على السرية وخصوصية المعلومات وفقًا للصلاحيات الممنوحة لكل معني، وتوفير الوقت في استرجاع البيانات، حيث تبلغ معدل الاستجابة لطلب المعلومات 5 ثواني، كما تتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام، وتعزيز الكفاءة والفعالية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي