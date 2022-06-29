الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
29 يونيو 2022 14:57

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 192,567 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 944,022 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,315 حالة.

‌ ‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,674 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 924,192 حالة. 

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
كورونا
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
كاملا هاريس
عربي ودولي
نائبة الرئيس الأميركي: بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©