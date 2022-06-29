حاكم الشارقة يستقبل قنصل عام الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء في قصر البديع، سعادة ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة. ورحب سموه في بداية اللقاء بالقنصل الكويتي الذي قدم للسلام على صاحب السمو حاكم الشارقة، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة، وتناول سموه العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة الكويت الشقيقة.. مؤكداً عمق الروابط المشتركة اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً وعلمياً وغيرها. كما تناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين والعمل على المزيد من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات.