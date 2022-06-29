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الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
حاكم أم القيوين
29 يونيو 2022 13:40

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم بمكتبه في الديوان الأميري وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سعادة ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للقنصل العام الكويتي التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت في مختلف المجالات. من جانبه، تقدم سعادة ذياب فرحان الرشيدي بالشكر إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً على ما حظي به من حفاوة وتكريم خلال فترة عمله في الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبوأت خلال فترة وجيزة مكانة مرموقة على خريطة الدول المتقدمة. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
الكويت
أم القيوين
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