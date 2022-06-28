الأربعاء 29 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج «العدل»
حميد النعيمي يطلع على رؤية واستراتيجية وزارة العدل بحضور عمار النعيمي (وام)
29 يونيو 2022 01:19

عجمان (وام)

 اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
واستمع صاحب السمو حاكم عجمان إلى شرح من معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، حول أهداف وخطط الوزارة في المجالات المرتبطة بالقوانين والتشريعات وتطويرها للارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة، لتوفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية، عدلية، وقانونية وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة ومواكبة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين وتعزيز استقرار المجتمع. وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في تحقيق العدل والمساواة والشفافية بين أفراد المجتمع دون تمييز، وتقديم الخدمات التي تحقق رضا وسعادة المراجعين.  حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

عجمان
حميد بن راشد النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
وزارة العدل
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
أنابيب اختبار مكتوب عليها 'فيروس جدري القرود ،إيجابي وسلبي' في هذا الرسم التوضيحي
عربي ودولي
أميركا تكثف جهود مكافحة جدري القرود
اليوم 08:06
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
دنيا
ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة
اليوم 08:02
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
عربي ودولي
الشرطة الكندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار
اليوم 07:59
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
عربي ودولي
في كلمته لمجلس الأمن.. زيلينسكي يطالب باتخاذ إجراءات ضد روسيا
اليوم 07:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©