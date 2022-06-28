سعود بن راشد المعلا يصدر قانوناً بإنشاء المؤسسة العقارية في أم القيوين

أم القيوين (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن إنشاء المؤسسة العقارية في إمارة أم القيوين. ونص القانون على أن تؤسس بموجبه مؤسسة حكومية تعرف باسم المؤسسة العقارية لإمارة أم القيوين، ويكون رئيس المجلس التنفيذي رئيساً للمؤسسة، كما يكون للمؤسسة العقارية شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية مستقلة تامة في أداء مهامها الإدارية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. ويهدف القانون إلى تطوير واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في مجال القطاع العقاري في الإمارة، ويكون للمؤسسة سلطة على الكيانات المعنية بتطوير القطاع والهيئات التنظيمية وهيئات الترخيص في الإمارة وتطوير السياسات والنظم في القطاع العقاري، كما تعنى باستحداث آليات واستراتيجيات لزيادة الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين في القطاع العقاري.

وتهدف المؤسسة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة، من خلال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة، خلال السنوات القليلة الماضية والحاجة الماسة لإعادة تنظيم وتأهيل قطاع العقارات في إمارة أم القيوين لمقابلة الطلبات المتزايدة من المستثمرين لتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية في الإمارة لاستغلالها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.