50% خصماً على مخالفات الطرق والمواصلات في الشارقة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية العامة واطلع على جملة من التقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية، إضافة إلى مستجدات العمل في المشروعات التنموية في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مقترح خصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة تنطبق على كل من مخالفات تهرب الشاحنات ومخالفات التشغيل غير القانوني. وناقش المجلس عدداً من المقترحات الداعمة للصيادين في إمارة الشارقة والتي تأتي ضمن أولويات الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع المقترحات موضع التنفيذ وتوفير المزيد من الخدمات للصيادين والعمل على تعزيز مهنة صيد الأسماك. واطلع المجلس على تقرير أداء مستشفى الجامعة في الشارقة، حيث تضمن مجموعة من المؤشرات لأداء المستشفى الذي شهد تزايداً في مختلف الخدمات التي يقدمها من خلال مراكزه وعياداته.

ويضم المستشفى أكثر من 35 مركزاً وتخصصاً طبياً يعمل بها مجموعة من المختصين الأكفاء في مختلف التخصصات والمستويات الطبية والإدارية والفنية. وتناول التقرير الخدمات الأكثر نمواً في المستشفى وطرق تطويرها لمواكبة احتياجات المرضى، إضافة إلى إجمالي الفحوص المخبرية والعمليات التي يجريها، واختتم التقرير بمجموعة من الاعتمادات والشهادات التي حصل عليها المستشفى، إضافة إلى الخطط التوسعية المستقبلية التي يعمل عليها.