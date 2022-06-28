«اليونيسف» تثني على صداقة الشّارقة للطّفل

الشارقة (الاتحاد)

أشادت لجنة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بالنظام التعليمي في إمارة الشارقة وبجهودها الرائدة في توفير بيئة آمنة للأطفال، مؤكدة مطابقة المدارس والحضانات في الشارقة للمعايير الصديقة للطفل، كما اطلعت اللجنة، خلال زيارتها للشارقة، على أحدث مشاريع مكتب الشارقة صديقة للطفل ضمن لقاءات مع المكتب.

وجاءت الزيارة بهدف التّأكد من مستوى تطبيق المبادئ التي أطلقتها «اليونسيف» مع مكتب الشارقة صديقة للطفل ضمن معايير الشارقة للمدارس والحضانات الصديقة للطفل، إضافة إلى الاطلاع على الجهود المستمرة لمكتب الشارقة صديقة للطفل. ضم وفد «اليونيسف» كلاً من ديسيزلافا إلييفا، وناتاليا مايتشلوفا، وهما استشاريتان مستقلتان من بلغاريا، تمتلكان خبرة غنية في أوروبا ومنطقة الخليج.