بأمر من محمد بن راشد.. إرسال مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال أفغانستان

غادرت طائرة شحن، دبي متجهة إلى العاصمة الأفغانية كابل محملة بـ 24.5 طن من الأدوية الأساسية والمواد الطبية ومستلزمات التعامل مع الكوليرا التي وفرتها منظمة الصحة العالمية من مستودعاتها في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.

يأتي ذلك بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بناءً على طلب من المجتمع الإنساني ومنظمة الصحة العالمية بتسيير رحلات جوية إلى العاصمة الأفغانية كابل لنقل مساعدات إنسانية عاجلة تشتد الحاجة إليها حالياً في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة، وضرب شرق البلاد. سيرت المدينة هذه الرحلة لتصل المواد الإغاثية إلى كابل استجابة للحاجات الإنسانية الطارئة في الدولة غير الساحلية الواقعة في جنوب آسيا بعد أن ضرب الزلزال العنيف البلاد وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص وسط مخاوف من تفشي مرض الكوليرا.

وقال جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، إن "التقارير تشير إلى أن هذا الزلزال هو الأشد عنفاً منذ عقدين ما يزيد الوضع الإنساني المقلق في أفغانستان تعقيداً"، مشيراً إلى أن المدينة تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تسريع الاستجابة العاجلة لهيئات المجتمع الدولي وفيما تحشد قواها من أجل مساعدة المتضررين من الكارثة يعمل عدد كبير من المنظمات التي نستضيفها في المدينة على مدار الساعة على حشد مواردها حيث ننسق معاً، ونقدم كل الدعم اللازم لنقل مواد الإغاثة من مستودعاتنا إلى أفغانستان، لاسيما وأن الوقت مسألة جوهرية، وتعتبر القيادة الرشيدة الاستجابة السريعة واجباً إنسانياً ملحاً لإنقاذ الأرواح.

من جانبه، قال الدكتور دابنغ لو ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، إن "مجموعات جراحة الصدمات والطوارئ التي تصل على متن هذه الرحلة من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ضرورية للحفاظ على دعمنا المستمر لشعب أفغانستان؛ لأن هذه الإمدادات ستغطي حاجات ما لا يقل عن 340 ألف شخص"، معرباً عن امتنانه للمساعدة اللوجستية الحيوية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للمركز اللوجستي العالمي للمنظمة في دبي.

المصدر: وام