«الهوية الوطنية» في محاضرة بمنطقة زاخر

محمد البلوشي (العين)

نظمت إدارة مجالس أبوظبي في مجلس العميد سالم بن لوتيه العامري في منطقة زاخر بالعين، محاضرة تفاعلية بعنوان «الهوية الوطنية والسنع: موروث مستدام»، قدمتها الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وأعرب ابن لوتيه العامري عن سعادته الغامرة لدعم ورعاية الحكومة الرشيدة مثل هذه المحاضرات، وعن امتنانه العميق بأن يكون مجلسه مستضيفاً للخبراء والمختصين لتوعية النشء ومناقشة ما يخدم المجتمع.

وتناولت الدكتورة عائشة بالخير، في محاضرتها، تعريفاً للسنع بأنه منظومة متكاملة تُسهم في بناء إنسان متوازن متشرّبٌ بالموروث المتناقل شفاهياً وذهنياً عبر الأجيال المتعاقبة وذكرت عناصره التي يطبقها الأفراد في تعاملاتهم اليومية، فتعكس جوانب من حضارتهم وهويتهم وثقافتهم.

وذكرت أن من أهم العناصر المكونة للهوية الوطنية تعتمد في تطبيقها على التقيد بالأعراف السائدة لجمالياتها وأصالتها. وشرحت كيف تكون القوة الناعمة التي جعلت من «عيال زايد» نموذجاً عالمياً يعبّر عن التسامح والتعايش السلمي واحتواء الآخر.

وركزت المُحاضرة على القيم الإماراتية التي نصت عليها وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وأبعاد ومفهوم المواطنة الصالحة وكيفية تطبيقها.