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العين تحتضن «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»
العين تحتضن «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»
29 يونيو 2022 01:18

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، في العين المرحلة الثانية من المشروع الوطني «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بمشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين والمتطوعات من مدينة العين والمناطق المحيطة بها. 
وانتظم المشاركون في البرنامج التدريبي المتخصص، الذي يستمر 3 أيام لتأهيلهم واستثمار طاقتهم وقدراتهم وخبراتهم في مجال التطوع لخدمة وتنمية مجتمعاتهم المحلية في العديد من المجالات، حيث يهدف البرنامج إلى الخروج برؤى وأفكار ومشاريع ومبادرات قابلة للتطبيق فوراً داخل المجتمع الإماراتي، بالتعاون مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة. 
وفي إطار اهتمامه ومتابعته المستمرة لمشروع «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان»، كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد أكد أن التطوع من أجل خدمة المجتمع الإماراتي والإنسانية، وتعزيز قدرات أبناء هذا الوطن هي واحدة من أهم وأبرز الصفات التي يمتع بها مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون على أرضها، مشدداً على أن التطوع قيمة إنسانية متجذرة في مجتمعنا، غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وجعلتها قيادتنا الرشيدة منهج عمل وأسلوب حياة. وأكد صندوق الوطن أن انتقال المشروع الوطني «التطوع لخدمة المجتمع والإنسان» إلى مدينة العين في ثانية محطاته التي ستتواصل لتشمل كافة مناطق الدولة، هو فرصة لكل أبناء وبنات الإمارات من المتطوعين لصقل خبراتهم واستثمار طاقتهم، والتعرف على التجارب العالمية الناجحة لخدمة المجتمع والإنسان في كل مكان. 

العين
التطوع
صندوق الوطن
نهيان بن مبارك
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