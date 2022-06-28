«الوطني» يوافق على تعديل مرسوم الأوسمة والشارات العسكرية

خلفان النقبي (أبوظبي)

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، بعقد جلسته السادسة عشرة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية. وحسب جدول أعمال الجلسة، يطلع المجلس على تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان، كما يطلع المجلس على تقرير نشاط الأمانة العامة.

ويختتم المجلس أعمال جلسته بتلاوة المرسوم الاتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وكان المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، قد وافق خلال جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ووجه سؤالاً حول مرض السيلياك، بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع. ونص تعديل مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، على ما يلي: نظرا لمرور (50) عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، و(50) عاماً على تشكيل كلية زايد الثاني العسكرية، تمت إضافة ثلاث ميداليات عسكرية إلى الميداليات التي يحددها المرسوم بقانون بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وهي: ميدالية اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وميدالية اليوبيل الذهبي لتشكيل كلية زايد الثاني العسكرية، وميدالية كلية زايد الثاني العسكرية.

وفي بند الأسئلة وجه أحمد عبدالله الشحي سؤالا حول «مرض السيلياك»، إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع جاء فيه «سجلت الدولة خلال الفترة السابقة ارتفاعاً بعدد الأطفال المصابين بمرض السيلياك وهو عبارة عن اختلال مناعي يقوم بإفراز أجسام مضادة لبروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير والشوفان والحنطة وعندما يتناول المريض الأطعمة المحتوية على الجلوتين فإنها تؤدي إلى تلف الشعيرات في الأمعاء الدقيقة لدى الشخص المصاب، مما يضطر أهالي الأطفال إلى شراء منتجات خالية من الجلوتين والتي تعتبر مكلفة مادياً في سوق الدولة من أجل الحفاظ على صحة أبنائهم من أعراض هذا المرض المناعي وهنا أتساءل، ما هي مبادرات الوزارة في دعم هذه الفئة من الأطفال من خلال المادة (19) من قانون حقوق الطفل (وديمة).

وقالت معالي الوزيرة في الرد الكتابي نشكر العضو على اهتمامه بصحة الطفل. أما فيما يتعلق بالإجابة على سؤاله عن (الأطفال المصابين بمرض السيلياك)، لقد نص قانون حقوق الطفل (وديمة) في الفصل الرابع (الحقوق الصحية) في المادة (19) على ما يلي: «تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته»، كما نصت المادة (20) البند (2) على «قيام السلطات المختصة والجهات المعنية بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية... الخ».

وبينت أنه وحرصاً من الوزارة على ضمان حقوق الطفل وتمتعه بكامل أوجه الرعاية والحماية، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر والجهات المعنية بدراسة هذا الموضوع من أجل إيجاد الحلول المناسبة.

الرد كتابياً

تم الرد كتابياً على سؤال عفراء بخيت العليلي حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة» الموجه إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، حيث لم تكتف بالرد وطالبت بحضور معالي الوزيرة للإجابة على السؤال، فيما تم إرجاء سؤال كفاح محمد الزعابي لاعتذارها عن حضور الجلسة والموجه إلى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع حول القبول في الكليات العسكرية في الدولة. واطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة تتضمن طلب سحب مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة، وإعادته إلى مجلس الوزراء. كما اطلع على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، وحول موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».