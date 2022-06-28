شخبوط بن نهيان ورئيـس وزراء الكاميرون يبحثان العلاقات الثنائية

كيغالي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي جوزيف ديون انجوتي رئيس حكومة جمهورية الكاميرون، وذلك خلال قمة كيغالي بشأن الملاريا والأمراض المدارية المهملة، والتي استضافتها حكومة رواندا على هامش اجتماع قادة حكومات دول الكومنولث. وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكاميرون، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص لتعزيزها، لما فيه مصلحة البلدين. من جهته، أشاد معالي جوزيف ديون انجوتي بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.