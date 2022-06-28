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عاصم عمر محمود: بيئة الإمارات مشجعة على التميز
عاصم عمر محمود
28 يونيو 2022 23:35

أبوظبي (الاتحاد)
أكد عاصم عمر محمود الحائز المركز الأول في المسار العام خاص، أن البيئة التعليمية في دولة الإمارات بيئة مشجعة على التفوق، وأنه استفاد كثيراً من البرامج والأنشطة التي تقدمها الدولة لجميع السكان من مواطنين ومقيمين والتي كان لها الفضل الكبير في تميزه ونجاحه.
وأضاف عاصم: إنه كان يتوقع أن يحقق المركز الأول، وذلك بفضل عزيمته وإصراره قبل بداية العام الدراسي على تحقيق النجاح، وتحقيق العلامة الكاملة لذلك اجتهد منذ البداية لتحقيق التميز، وساعده على ذلك دعم أسرته والتي لم تكل يوماً في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة له حتى تحقق النجاح الذي كان يرجوه.

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