تعزيز التعاون الزراعي بين الإمارات والفلبين

دبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية الفلبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير القطاع الزراعي في الدولتين.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات علوم التربة وإدارتها، والتكنولوجيا الحيوية، وإجراءات ما بعد الحصاد، والبحث والتطوير في الزراعة، والابتكار الزراعي، وتكنولوجيا الزراعة المحمية، والري والموارد المائية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام.

وقع المذكرة المهندسة نورة كرم الكعبي القائم بأعمال الوكيل المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع التنوع الغذائي، وجيسلين م كينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات.

و قالت المهندسة الكعبي: «تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول، ضمن جهودها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في العديد من القطاعات والمجالات وفي مقدمتها الأمن الغذائي وحماية البيئة والعمل من أجل المناخ، وتأتي مذكرة التفاهم مع جمهورية الفلبين تماشياً مع جهودنا المستمرة لضمان تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول ابتكارية تضمن تعزيز أمننا الغذائي عبر توظيف التكنولوجيا وتبني النظم الزراعية الحديثة الذكية مناخياً، وتنمية قدرات الإنتاج، وضمان استمرارية سلاسل التوريد.»

وأضافت:«مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين الذين يعتمدان على تبني الابتكار للتعامل مع التحديات سيساعدنا على تطوير نظم غذائية مستدامة وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نظرائنا في الفلبين للاستفادة من ثمرات هذه الشراكة».

ومن جانبها قالت جيسلين م كينتانا: «في حين نعمل على معالجة تأثيرات التغير المناخي والصراعات على أمننا الغذائي، تأتي مذكرة التفاهم هذه لترتقي بالعلاقات الفليبينية الإماراتية نحو آفاق جديدة. وباعتبارها من أكثر الدول تضرراً من تبعات التغير المناخي، تعتبر الفيليبين أن توقيع هذه الاتفاقية يتسم بأهمية خاصة وقد جاء في الوقت المناسب، حيث يحتفل الجانبان هذا العام بالذكرى ال 48 لبدء العلاقات الدبلوماسية. وقد تضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة مشتركة حيث سيقوم المسؤولون في الفيليبين والإمارات بتحديد اتجاهات التعاون في مجالات علوم التربة وإدارتها، والتكنولوجيا الحيوية، وما بعد الحصاد، والبحث والتطوير في مجال الزراعة، والابتكار الزراعي، والري، وموارد المياه».

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات التقنية والعلمية حول القطاع الزراعي، والقوانين المنظمة للقطاع، وتبادل زيارة الخبراء والمختصين والمتدربين، والتنسيق في الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وغيرها.