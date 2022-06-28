«تداول وتخزين المواد الكيميائية» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقدت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة ورشة العمل الافتراضية الثانية لهذا العام حول أفضل الممارسات البيئية في موضوع تداول وتخزين المواد الكيميائية، بهدف عرض ونقل التجارب وأفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من خبرات الشركات الرائدة في التعامل مع المواد الكيميائية.

وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية: «إن دولة الإمارات تضع معايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية على رأس اهتماماتها، ويأتي ذلك مع مراعاة مصالح القطاعات المعنية بالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة».

وأضاف: « ركزت الورشة على طرق التخزين وأفضل الآليات والممارسات في التعامل مع المواد الخطرة والمواد الكيميائية، والانبعاثات، كما تم مناقشة آليات الإبلاغ الذاتي للمنشآت والفوائد المتبادلة لهذه المنهجية، على أن يتم مراعاة حماية الصحة العامة والنظم البيئية بتعاون الجميع».