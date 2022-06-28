«بلدية دبي» تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

آمنة الكتبي (دبي)

أنهت بلدية دبي استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بإعداد خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، حيث شرعت بتنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك. وكثفت بلدية دبي عملية الرقابة على مصانع ومحال الحلويات الخاصة بالعيد، للتأكد من سلامتها كما يتواصل تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع الأغذية، حيث تتم تغطية المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية وأسواق الخضار والفواكه في الواجهة البحرية والعوير، والتأكد من إتباعها واستيفائها لكافة اشتراطات سلامة الغذاء المعتمدة، نظراً إلى زيادة استهلاك المواد الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك، والإقبال المتزايد من قبل الجمهور على المطاعم والأسواق.

ونظمت بلدية دبي الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة في المناطق الترفيهية ومناطق الجذب السياحي لضمان سلامة زوار وقاطني إمارة دبي، كما أكدت مقاصب دبي على استعدادها التام خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال برنامج وخطة عمل وبطاقم فني وبيطري كامل، حيث انتهت استعداداتها النهائية لاستقبال هذه المناسبة في كافة مقاصب الإمارة، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية وتطوير صالات الذبح بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير ومرونة العمل في المقاصب، بالإضافة إلى تعاون الدائرة عدة تطبيقات ذكية للأضاحي، يمكن من خلالها تسهيل وصول الذبائح للمتعامل عبر الطلب من خلال التطبيقات. ويعمل 51 مفتشاً ومراقباً ميدانياً، وبإشراف 9 مختصين وقياديين ورؤساء فرق لضمان تغطية الرقابة على الأنشطة ذات الصلة، والمتمثلة في مراكز التسوق والمنشآت الفندقية، ومقاهي الشيشة والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز اللياقة البدنية، ومناطق الألعاب والفعاليات ودور السينما، إضافة إلى أماكن التسلية والترفيه ومراكز التدليك والاسترخاء، ومؤسسات المنتجات الاستهلاكية.

ويقوم مفتشو البلدية بالرقابة على الاشتراطات ذات الخطورة العالية والمتعلقة بـ: جودة الهواء الداخلي، وجودة أنظمة المياه، والضوضاء، والسلامة العامة، كذلك سلامة مناطق الألعاب والفعاليات، والتنظيف والتطهير والتعقيم، والرقابة على الأماكن المخصصة للتدخين، إضافة إلى سلامة المنتجات الاستهلاكية، والممارسات الآمنة للعاملين في مجال الصحة والسلامة.

جاهزية الشواطئ

رفعت بلدية دبي، جاهزية الشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام العيد، متوقعة أن تشهد إقبالاً كبيراً، لا سيما مع دخول فصل الصيف وموسم العطلات، وأكدت أنها انتهت من استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات والوجهات الترفيهية على الشواطئ، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد، والتأكد من سلامة عملها وأدائها.