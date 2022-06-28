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«دبي لمعالجة النفايات» يستعد للتشغيل الأولي
«دبي لمعالجة النفايات» يستعد للتشغيل الأولي
29 يونيو 2022 01:17

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي البدء بعملية تركيب المولد الكهربائي في «مركز دبي لمعالجة النفايات»، المنشأة الأكبر من نوعها عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة. ويشكل تركيب هذه الوحدة نقلةً نوعية في مسار تنفيذ المشروع، استعداداً لمرحلة التشغيل الأولي للمركز في 2023، حيث يمثل المولد أحد أهم عناصر إنتاج الكهرباء في المركز.
ويأتي تركيب المولد الكهربائي بالتوازي مع عملية تركيب التوربينة الكهربائية التي أعلنت عنها بلدية دبي مؤخراً، واستكمالاً لتطوير المنظومة المستدامة لتوليد الكهرباء في مركز دبي لمعالجة النفايات، بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط، خلال تدويرها بفعل البخار وستتولى التوربينة تشغيل المولد الكهربائي، ومن ثُمَّ تحويل طاقة الدوران إلى كهرباء ونقلها عبر شبكة كابلات 132 كيلو فولت إلى محطة التغذية.
وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «مع البدء بتركيب المولد الكهربائي، نكون قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة نحو التجهيز للتشغيل الأولى لأكبر منشأة تحويل النفايات إلى طاقة في العالم ذات الكفاءة العالية لإنتاج الطاقة النظيفة بحلول 2023 والتشغيل الكلي في 2024».

دبي
بلدية دبي
النفايات
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