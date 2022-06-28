3 ورش عمل لموظفي بلدية أبوظبي حول الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء- إدارة المعرفة والابتكار، 3 ورش عمل عن الابتكار خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، في «قاعة الابتكار» بالمبنى الرئيسي للبلدية في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، و«مختبر فاب لاب». واستضاف مختبر «قاعة الابتكار» الورشة التدريبية التفاعلية الأولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع «مختبر فاب لاب» تحت عنوان «طباعة ثلاثية الأبعاد»، حيث تم من خلالها تعريف موظفي البلدية بخصائص ومميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وكيفية إرسال الأوامر لطباعة المهام، وطباعة نماذج وتصاميم مختلفة في الابتكار. كما استضاف مختبر «قاعة الابتكار» كذلك الورشة التدريبية التفاعلية الثانية، والتي تم تنظيمها أيضاً بالتعاون مع «مختبر فاب لاب» حول جهاز الأوردينو، حيث تم خلالها التعرف على خصائص ومميزات جهاز الأوردينو، وعلى لغة البرمجة المستخدمة في الجهاز، بالإضافة إلى استخدام أمثلة وتطبيقات عملية على الجهاز.

وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تم تنظيم الورشة الثالثة عن «الملكية الفكرية»، حضورياً في قاعة الابتكار وافتراضياً عبر أحد البرامج التقنية، لإتاحة الفرصة كي يحضرها أكبر عدد من موظفي البلدية، حيث تم خلال الورشة التعريف بالنظم والقوانين الخاصة بالحماية الفكرية، وبأهمية الحماية الفكرية بشكل عام، وغيرها.