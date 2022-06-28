4 ورش تثقيفية في مركز صحي بعجمان

عجمان (الاتحاد)

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، 4 ورش تثقيفية في مركز المدينة الصحي، وذلك لإعداد وبناء فرق السلامة وجاهزية المنشأة، بمشاركة 80 موظفاً من الطاقم الطبي، وتأتي هذه الورش بهدف تشكيل فريق السلامة وإعداد خطة للإخلاء، والتأكد من جاهزية وسائل الوقاية للمنشأة.

وقال الرائد ابراهيم سالم الحرسوسي، مدير فرع التوعية المدنية، إنه تم تقديم شرحاً وافياً في كيفية العمل لبناء فرق السلامة وجاهزية المنشأة، من حيث توزيع المهام للأحداث المتوقعة على الإخلاء والإطفاء والإنقاذ، وتجهيز جميع المتطلبات الوقائية المساعدة على عملية الإخلاء وحماية الأرواح.

وأكد أن الورش التثقيفية هي إحدى الخطوات الرامية لتأمين سلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من الأخطار، وهي مسؤولية تتطلب من الجميع العمل بكل جدية وسرعة لمراجعة وتحديث الخطط والاستعدادات الفاعلة لمواجهة أي حالات طارئة.