حملة لضبط مركبات نقل الخردة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، حملة أمنية مرورية بالتعاون مع كافة بلديات المنطقة الوسطى، استهدفت مركبات نقل الخردة، وجاءت بهدف رصد الأنشطة الغير قانونية، ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في المنطقة الوسطى بالشارقة، وتستمر حتى الشهر المقبل .

وقال العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، أن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان في المنطقة، من خلال تكثيف التواجد الأمني على الطرقات، ورصد المركبات الخاصة ببيع «الخردة»، ومن عدم مخالفتها للإجراءات القانونية المشروعة لممارسة هذا النوع من الأنشطة، وأنها ليست ناجمة عن جريمة، كالسرقة أو متحصلاتها، ‏سواء كان قائد المركبة على علم أو كان في موضع استغلال وتم استخدامه فقط كوسيلة نقل.

وأضاف أن الحملة تتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية للمستفيدين منها، بحيث ستضمن شركات المعنية بالتعامل مع هذا النشاط من ممارستها عملها الاعتيادية بكل بانسيابية على طرق الإمارة، وحفظ الممتلكات العامة للدولة، الممتلكات الخاصة لأصحاب المنطقة، كالمنشآت السكنية قيد الإنشاء أو المنشآت التجارية والزراعية الخاصة بهم من عصابات سرقة القطع الكهربائية والخردوات.

وأشاد العقيد أحمد الزعابي بدور الشركاء الاستراتيجيين المحوري في تعزيز منظومة العمل الأمني، مؤكداً أن العمل المشترك والمتكامل، يسهم في تحقيق جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى الحملات الأمنية والمرورية مستمرة طوال العام، بما يتماشى والخطط الاستراتيجية الموضوعة التي تحقق مفهوم الأمن الشامل.