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الإمارات
فارس إسلام عبدالحميد: أتمنى دراسة الطب
فارس إسلام عبدالحميد
28 يونيو 2022 22:58

لمياء الهرمودي (الشارقة) 
عبر الطالب فارس إسلام عبدالحميد، الأول على المسار المتقدم (خاص) في المدارس الأهلية في الشارقة، عن فرحته بالنجاح الذي حققه، وتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالديه ومعلميه وحكومة دولة الإمارات كما شكر كل من ساهم معه وسانده لتحقيق هذا النجاح.
وقال «أنا سعيد بهذا النجاح وأتمنى أن أكمل دراستي العليا في الطب وفي تخصص طب الأسنان، وأتمنى أن أحقق المزيد من النجاح والتميز وأن أرد الجميل لهذا البلد الكريم».
وأضاف «أقدم هذا النجاح لحكام دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أشكر أساتذتي في المدرسة على كل ما بذلوه معي من جهود، ودعم حتى أحقق حلمي في التفوق، كما أشكر أسرتي العزيزة التي ساندتني دائما لأحقق هذا المركز وهذا التفوق».

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