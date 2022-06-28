الأولى في مسار النخبة: مكالمة محمد بن راشد أكبر هدية

سعيد أحمد (أم القيوين)

عبرت الطالبة مزون خليفة سالم الكتبي من مدرسة فلج المعلا، الحاصلة على المركز الأول في مسار النخبة «حكومي»، عن سعادتها وفرحتها بمكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكدة أن مكالمة سموه وحديثه معها، تعتبر أكبر هدية حصلت عليها.

وتقدمت مزون الكتبي، بالشكر والعرفان للحكومة الرشيدة على دعمها واهتمامها بأبنائهم الطلاب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الإنجازات، كما قدمت نجاحها لوالديها على ما بذلاه معها طوال العام الدراسي، ومساندتها في دراستها، وتهيئة الأجواء لها خلال فترة الامتحانات، مما ساعدها على تحقيق هذه النتيجة.