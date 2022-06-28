الأولى في المسار العام الحكومي: التنظيم بوابة التفوق

محمد البلوشي (العين)

أكدت الطالبة سميه عبدالله سالم الكتبي الحاصلة على المركز الأول في المسار العام الحكومي، من مدرسة العطاء بالعين، أنها توقعت تفوقها وأن تكون ضمن العشر الأوائل، لافتة إلى حرصها على التفوق منذ الصغر بتكثيف المذاكرة منذ مطلع العام مع الترفيه عن النفس بشكل منتظم.

وقالت: قضيت وقتاً كبيراً في البحث بالمصادر لتجاوز عدم فهم بعض الدروس، والاستعانة بالمعلمين في المدرسة، مؤكدة سعادتها كونها لم تخب أمل أسرتها ومعلماتها، واعتزامها دراسة الهندسة في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: فخورة بما حققته.. أشكر أسرتي التي دعمتني، وهيأت لي البيئة الملائمة للتفوق، ونحن أسرة تحب التعليم. وأشكر قيادتنا الرشيدة التي وفرت بيئة تعليمية مكتملة ومعلمين أكفاء.

وأشارت سمية إلى أن النظام التعليمي بالإمارات متميز، وإلى حرص القيادة الرشيدة على تخريج وإعداد جيل قادر على تحقيق الطموحات.

وبينت أن اعتزامها التخصص في الهندسة، لمسايرة توجه الدولة نحو التطور التقني، وإكمال تعليمها الجامعي داخل الدولة لما تتمتع به من مؤسسات جامعية تضاهي الجامعات العالمية.

وأعرب والد الطالبة عن سعادته الغامرة بما حققته سمية، وقال عبدالله الكتبي والد سمية: «لا أستطيع وصف شعوري بما حققت ابنتي سمية، وأتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة التي أولت التعليم عناية خاصة، ووفرت كل ما يستلزم بناء الإنسان الإماراتي، من معلمين أكفاء، وبنية تحتية متطورة، ونظرة مستقبلية، محققين على أرض الواقع (الاستثمار في التعليم).