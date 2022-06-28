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الأول على ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في المسار العام: فرحة كبيرة
الأول على ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في المسار العام: فرحة كبيرة
28 يونيو 2022 21:44

سعيد أحمد (أم القيوين) 

عبر الطالب محمد عبيد محمد الطنيجي من مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين، عن فرحته بحصوله على المركز الأول على ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في المسار العام، مؤكداً إن نجاحه تحقق بفضل الله عزوجل واهتمام ومتابعة أمه وأبيه، وتشجيعهما له دائماً على بذل المزيد من الجهد في الدراسة، وتأكيدهما على أنه سيحقق مركزاً متقدماً في قائمة الأوائل.
وتقدم محمد الطنيجي بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على كل ما قدمته للطلاب خلال العام الدراسي، الذي لم يكن سهلاً بسبب أزمة كورونا، كما تقدم بالشكر للمعلمين وإدارة المدرسة على وقوفهم مع الطلاب ومساندتهم في فترة الامتحانات، مشيراً إلى إنه استطاع هو وزملائه أن يتجاوزوا كل الصعاب والتحديات، وأن يحققوا نتائج عالية.
وقال إن خطوته القادمة ستكون التحاقه بالخدمة الوطنية، وبعدها سيكمل دراسته الجامعية في حال تم قبوله في جامعة الإمارات أو جامعة خليفة بأبوظبي تخصص هندسة كهربائية.

ثانوية التكنولوجيا التطبيقية
الإمارات
التكنولوجيا التطبيقية
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