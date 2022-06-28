الأول في المسار المتقدم: فرحتي لا توصف

فهد بوهندي (خورفكان)

عبر الطالب عبدالرحمن مصطفى بدوي الخلفي من مدرسة عبدالله بن الزبير عن فرحته بتفوقه ضمن الأوائل على مستوى الدولة في المسار المتقدم، وتوجه بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً، التي وفرت له البيئة التعليمية المناسبة لتحقيق أحلامه.

وأكد أن «الفضل يعود لوالدي وأسرتي ومدرستي ومعلمي الذين ساعدوني بتخطي كل الصعوبات التي واجهتني، وأنا حريص جداً بعد تحقيق حلمي، على أن أكمل دراستي هنا في دولة الإمارات للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية».