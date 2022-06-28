«النهضة الوطنية» تحتفل بتخريج الفوج الـ 36 من طلبتها
«النهضة الوطنية» تحتفل بتخريج الفوج الـ 36 من طلبتها
28 يونيو 2022 20:38
أبوظبي (الاتحاد) احتفلت «مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي» بتخريج الفوج السادس والثلاثين من طلبتها «دفعة عام الخمسين» بمسرح قصر الإمارات، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجمع غفير من الضيوف وأولياء أمور الطلاب والطالبات. وسلمت بسمة سعيد الجنيبي نائب المدير العام وعدنان عباس المدير التنفيذي لمدارس النهضة الوطنية.. شهادات التخرج للخريجين البالغ عددهم 556 طالباً وطالبة بواقع 303 من مدرسة البنين و253 من مدرسة البنات. كان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم فيديو افتتاحي أعقبه موكب الهيئتين الإدارية والتعليمية، ومن ثم موكب الخريجين والخريجات.
ألقى بعدها عدنان عباس المدير التنفيذي لمدارس النهضة الوطنية كلمة أشاد فيها برعاية الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، للعلم والتعليم بوصف العلم الطريق نحو التقدم ومواصلة مسيرة النماء والبناء، وحيا جهود الطلبة والطالبات على ما بذلوه من جهد وعطاء ومثابرة ليبلغوا هذا اليوم الفارق في مسيرتهم العلمية محققين آمال آبائهم وأمهاتهم. وحث في كلمته بهذه المناسبة الخريجين على الاستفادة من الفرص التي ستتاح لهم في المستقبل ليواصلوا مسيرة النجاح والتفوق، مؤكداً أن قيم البذل الجهد والعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة تمثل جميعها الطريق إلى التفوق، مشيراً إلى أن مدارس النهضة الوطنية لا تألو جهداً في سبيل بث قيم المواطنة وحب الأرض والقيادة والوطن في قلوب طلابها في ظل ما يوفره لهم الوطن من أجل مستقبل أفضل لهم يسهمون خلاله في رفع رايته بين الأمم. وجرى عرض فيلم وثائقي تحت عنوان «طريق النهضة إلى النجوم»، والذي ركز على أدوار مدارس النهضة الوطنية وكيف تعد طلابها وطالباتها ليصبحوا نجوماً في مجالات الحياة المختلفة ومواجهة المستقبل والمساهمة في نهضة وطنهم.